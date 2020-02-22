بريطانيا تبدأ إصدار جواز السفر الأزرق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 30 عاماً

كتبت رباب فتحى

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها سوف تصدر الشهر المقبل جوازات سفر بريطانية زرقاء اللون لأول مرة منذ 30 عاماً، بحسب موقع "بى بى سى عربى"، حيث من المقرر أن يجري استبدال التصميم الحالي ذي اللون العنابي، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت جوازات السفر الزرقاء في المملكة المتحدة من 1921 حتى 1988، عندما اتفق أعضاء السوق الأوروبية المشتركة (الاسم السابق للاتحاد الأوروبي) على تصاميم لجوازات السفر تنسجم مع بعضها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن جواز السفر "سيرتبط مرة أخرى بهويتنا الوطنية".

واعتبرت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" منح البلاد "فرصة فريدة من أجل... صياغة مسار جديد في العالم" ومكّنها من العودة إلى "التصميم الأزرق والذهبي الرائع".

ولم تكن المملكة المتحدة مضطرة رسمياً لتغيير لون جواز سفرها في الثمانينيات، ولكنها فعلت ذلك لتجاري الدول الأعضاء الأخرى.

وأصبح التغيير في التصميم محل اجماع لمؤيدي بريكست. فقد أعلنت الحكومة في ديسمبر 2017 أن جواز السفر الأزرق سيعود.

وكان مسئولون أوروبيون حذروا من أن إعادة الغلاف الأزرق لجواز السفر البريطانى يمكن أن يكون سببًا فى تأخر سفر مواطنى المملكة المتحدة، والحاجة إلى أوراق إضافية بدًلا من تعزيز الحرية التى وعدت بها الحكومة البريطانية.

وأشارت مصادر فى بروكسل إلى أن مواطنى المملكة المتحدة بمختلف ألوان جوازات السفر البريطانية، يمكن أن تتقلص حقوق السفر لديهم بعد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى. وأضاف أحد كبار المسئولين، أن الامر يعتمد على كيفية إجراء المفاوضات حول جميع قضايا حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر كثيرة سيتعرض لها مواطنى المملكة المتحدة من فقدان حقهم فى استخدام مسار سريع عند السفر إلى القارة الأوروبية، ويمكن أيضا أن تكون ملزمة لاستخدام مخطط الاعفاء من تأشيرة الدخول الجديدة.