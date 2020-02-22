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بدء اختبار المتقدمين للتعليم المدمج فى جامعة القاهرة والدراسة مارس المقبل

السبت، 22 فبراير 2020 02:20 م
بدء اختبار المتقدمين للتعليم المدمج فى جامعة القاهرة والدراسة مارس المقبل جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، اليوم السبت اختبارات القبول، للطلاب الجدد المتقدمين بالمركز للفصل الدراسى الجديد والذى من المقرر انطلاقه شهر مارس المقبل، وتنعقد الاختبارات بمقر المركز بجامعة القاهرة .

كان مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أعلن عن فتح باب القبول للمتقدمين الجدد للفصل الدراسى الجديد مارس 2020،وذلك ببرامج بكالوريوس التجارة علوم الأعمال، وبكالوريس التربية رياض الاطفال وذلك بقسمى اعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة وإعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة .

وفيما يخص برامج كلية الآداب تم فتح باب القبول فى ليسانس الترجمة الإنجليزية وليسانس علم النفس وتطبيقاته، وليسانس الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وليسانس علم الاجتماع التطبيقى، وليسانس النشر والحفظ الرقمى .

كما تم فتح القبول للحصول على ليسانس دار العلوم اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية .

وكان انهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسى الأول دور يناير 2020، التى بدأت يوم الأحد الموافق 26 يناير الماضى، وشهدت انضباطًا وهدوءً ولم يتم رصد أية معوقات أثرت على سيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات دور يناير 2020 للتعليم المفتوح والمدمج قد أداها نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن قاعات الامتحانات تم تزويدها بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتم تحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان، موكدًا أنه تم توفير المناخ الملائم للممتحنين، وبخاصة من ذوى القدرات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تم توفير سيارات الإسعاف بالقرب من مقر الامتحانات.


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