سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالإجماع.. عمومية نقابة المهندسين بالمنوفية تعتمد الميزانية والحساب الختامى

السبت، 22 فبراير 2020 05:35 م
بالإجماع.. عمومية نقابة المهندسين بالمنوفية تعتمد الميزانية والحساب الختامى الجمعية العمومية
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالمنوفية بمبنى النقابة بشبين الكوم جمعية عمومية ناجحة برئاسة الدكتور مهندس شبل ضحا الذى أكد على أن إنشاء مشروع إسكان المهندسين بكفر المصيلحة وعلى أول مستشفى للمهندسين بكفر المصيلحة ثم تناول بالتفصيل مشروع اسكان المهندسين بشبين الكوم والذى يعد الأكبر من نوعه على مستوى النقابات المهنية والذي.

من المتوقع الانتهاء منه خلال 16شهر من انعقاد الجمعية اليوم كما استعرض أهم التحديات التى واجهت المشروع ايضا مشروع انشاء اول نادى للمهندسين بشبين الكوم على مساحة 1250متر تقريبا فى مرحلته الأولى موضحا ماتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بدءا من تخصيص وزارة الرى للمساحة المذكورة لصالح النقابة وانتهاءا بتسليم الأرض للنقابة بحضور ممثلى وزارة الرى ومديرية المساحة وغيرها من الجهات المسئولة بالمحافظة .

وتناول الدكتور شبل محمد ضحا فى كلمته نجاح إدارة النقابة فى الانتهاء من إنشاء وتطوير مراكز التدريب المتخصصة وافتتاحها بحضور النقيب العام للمهندسين والجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المهنية للمهندسين فى جميع التخصصات كما أوضح ماقامت به نقابة المهندسين باعتبارها الهيئة الاستشارية المتخصصة فى القطاعات الهندسية للدولة فى إقرار وتفعل قانون التصالحات فى بعض مخالفات البناء  وتعديل قانون النقابة ليواكب التحديات القائمة على المستويين القومى والعربى .

وأعلن ضحا أن النقابة أوشكت على الانتهاء من وضع لائحة جديدة لمزاولة المهنة يتحقق من خلالها الاشراف الكامل والفعلى للمهندس مع ضمان حقوقه سواء فى القطاعات والهيئات الحكومية او الخاصة وفى نهاية كلمته أشاد بدور الزملاء المهندسين والمهندسات أعضاء لجان النشاط بالنقابة  والجهاز الإدارى والمالى برئاسة المحاسب إبراهيم شعيب و محمد صقر على ماقاموا به من جهد ومهنية عالية فى تحقيق أهداف وطموحات الجمعية العمومية للمهندسين .

وأوضح المهندس أشرف فرحان أمين عام النقابة فى البيان الإدارى لمجلس النقابة عن العام 2019 م دور النقابة فى تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث انهت النقابة 4600 ملف تصالح حتى الآن واوضح دور لجان النشاط والجهاز الإدارى بالنقابة فى تفعيل وتحقيق طموحات وافكار المهندسين.

وأعلن الدكتور أشرف هاشم أمين صندوق النقابة ان النقابة قد حققت ايرادات بلغت خلال هذا العام 1060271361 فقط عشرة مليون وستمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة عشرة جنيها وواحد وستون قرشا  فى حين بلغت المصروفات 923804011 فقط تسعة مليون  ومائتين وثمانية وثلاثون  الف   واربعون جنيها واحد عشر قرشا أاى بفارق  136467350 فقط مليون وثلاثمائة واربعة وستون الفا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيها وخمسون قرشا وهو فائض عالى جدا اذا اخذنا فى الاعتبار أن هناك مبلغ وقدره 285693918 فقط اثنان مليون جنيه  وثمانمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيها وثمانية عشر قرشا تم توجيههم وصرفهم لاستكمال أعمال تطوير المبنى وتآثيث قاعات التدريب وحوالى 500000 حوالى نصف مليون تم صرفهم للايفاء بمستحقات لمقاول احد مشروعات الاسكان وفقا المستخلص النهائى سيتم استردادهم من المهندسين اصحاب الوحدات السكنية كأقساط شهرية لمدة لا تقل عن عامين وفقا لالتزام النقابة وتيسيرا للزملاء  فى الحصول على وحدات سكنية بسعر التكلفة الحقيقية واقساط مناسبة لاعباءهم الاقتصادية .

وأشار الدكتور أشرف هاشم أمين الصندوق إلى زيادة حجم التدفقات النقدية بالنقابة الى اكثر من 49 تسعة واربعون مليون جنيها بزيادة قدرها 30% عن العام السابق واكد على  كفائة  قدرة النقابة واجهزتها الادارية والمالية كما أشار أيضا إلى تنامى عدد المستفيدين من الخدمات المتنوعة والتى تقدمها النقابة لمنتسبيها واسرهم إلى مايقرب من 8000 ثمانية الف مهندس  والطموح ان شاء الله الارتفاع بهذا الرقم ليكون اكثر من  10000 عشرة آلاف مهندس وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على الحساب الختامى والميزانية و على تجديد الثقة و تعيين مكتب الدكتور إسماعيل عصر محاسبون قانونيون س.م.م 6363) كمحاسب قانونى للنقابة للعام 2020م بنفس قيمة التعاقد فى العام 2019م، وكذا الميزانية المقدمة عن نادى المهندسين بمدينة السادات و الموافقة على البيان الإدارى الذى قدمه  امين النقابة المهندس اشرف فرحان.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال تم إجراء حوار مفتوح بين أعضاء الجمعية العمومية وإدارة النقابة فى مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالشأن النقابى .

 

IMG-20200222-WA0017

الجمعية العمومية

نقابة المهندسين

الميزانية

الحساب الختامي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة