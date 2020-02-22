بالإجماع.. عمومية نقابة المهندسين بالمنوفية تعتمد الميزانية والحساب الختامى

المنوفية - فريق المحافظات

عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالمنوفية بمبنى النقابة بشبين الكوم جمعية عمومية ناجحة برئاسة الدكتور مهندس شبل ضحا الذى أكد على أن إنشاء مشروع إسكان المهندسين بكفر المصيلحة وعلى أول مستشفى للمهندسين بكفر المصيلحة ثم تناول بالتفصيل مشروع اسكان المهندسين بشبين الكوم والذى يعد الأكبر من نوعه على مستوى النقابات المهنية والذي.

من المتوقع الانتهاء منه خلال 16شهر من انعقاد الجمعية اليوم كما استعرض أهم التحديات التى واجهت المشروع ايضا مشروع انشاء اول نادى للمهندسين بشبين الكوم على مساحة 1250متر تقريبا فى مرحلته الأولى موضحا ماتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بدءا من تخصيص وزارة الرى للمساحة المذكورة لصالح النقابة وانتهاءا بتسليم الأرض للنقابة بحضور ممثلى وزارة الرى ومديرية المساحة وغيرها من الجهات المسئولة بالمحافظة .

وتناول الدكتور شبل محمد ضحا فى كلمته نجاح إدارة النقابة فى الانتهاء من إنشاء وتطوير مراكز التدريب المتخصصة وافتتاحها بحضور النقيب العام للمهندسين والجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المهنية للمهندسين فى جميع التخصصات كما أوضح ماقامت به نقابة المهندسين باعتبارها الهيئة الاستشارية المتخصصة فى القطاعات الهندسية للدولة فى إقرار وتفعل قانون التصالحات فى بعض مخالفات البناء وتعديل قانون النقابة ليواكب التحديات القائمة على المستويين القومى والعربى .

وأعلن ضحا أن النقابة أوشكت على الانتهاء من وضع لائحة جديدة لمزاولة المهنة يتحقق من خلالها الاشراف الكامل والفعلى للمهندس مع ضمان حقوقه سواء فى القطاعات والهيئات الحكومية او الخاصة وفى نهاية كلمته أشاد بدور الزملاء المهندسين والمهندسات أعضاء لجان النشاط بالنقابة والجهاز الإدارى والمالى برئاسة المحاسب إبراهيم شعيب و محمد صقر على ماقاموا به من جهد ومهنية عالية فى تحقيق أهداف وطموحات الجمعية العمومية للمهندسين .

وأوضح المهندس أشرف فرحان أمين عام النقابة فى البيان الإدارى لمجلس النقابة عن العام 2019 م دور النقابة فى تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث انهت النقابة 4600 ملف تصالح حتى الآن واوضح دور لجان النشاط والجهاز الإدارى بالنقابة فى تفعيل وتحقيق طموحات وافكار المهندسين.

وأعلن الدكتور أشرف هاشم أمين صندوق النقابة ان النقابة قد حققت ايرادات بلغت خلال هذا العام 1060271361 فقط عشرة مليون وستمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة عشرة جنيها وواحد وستون قرشا فى حين بلغت المصروفات 923804011 فقط تسعة مليون ومائتين وثمانية وثلاثون الف واربعون جنيها واحد عشر قرشا أاى بفارق 136467350 فقط مليون وثلاثمائة واربعة وستون الفا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيها وخمسون قرشا وهو فائض عالى جدا اذا اخذنا فى الاعتبار أن هناك مبلغ وقدره 285693918 فقط اثنان مليون جنيه وثمانمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيها وثمانية عشر قرشا تم توجيههم وصرفهم لاستكمال أعمال تطوير المبنى وتآثيث قاعات التدريب وحوالى 500000 حوالى نصف مليون تم صرفهم للايفاء بمستحقات لمقاول احد مشروعات الاسكان وفقا المستخلص النهائى سيتم استردادهم من المهندسين اصحاب الوحدات السكنية كأقساط شهرية لمدة لا تقل عن عامين وفقا لالتزام النقابة وتيسيرا للزملاء فى الحصول على وحدات سكنية بسعر التكلفة الحقيقية واقساط مناسبة لاعباءهم الاقتصادية .

وأشار الدكتور أشرف هاشم أمين الصندوق إلى زيادة حجم التدفقات النقدية بالنقابة الى اكثر من 49 تسعة واربعون مليون جنيها بزيادة قدرها 30% عن العام السابق واكد على كفائة قدرة النقابة واجهزتها الادارية والمالية كما أشار أيضا إلى تنامى عدد المستفيدين من الخدمات المتنوعة والتى تقدمها النقابة لمنتسبيها واسرهم إلى مايقرب من 8000 ثمانية الف مهندس والطموح ان شاء الله الارتفاع بهذا الرقم ليكون اكثر من 10000 عشرة آلاف مهندس وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على الحساب الختامى والميزانية و على تجديد الثقة و تعيين مكتب الدكتور إسماعيل عصر محاسبون قانونيون س.م.م 6363) كمحاسب قانونى للنقابة للعام 2020م بنفس قيمة التعاقد فى العام 2019م، وكذا الميزانية المقدمة عن نادى المهندسين بمدينة السادات و الموافقة على البيان الإدارى الذى قدمه امين النقابة المهندس اشرف فرحان.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال تم إجراء حوار مفتوح بين أعضاء الجمعية العمومية وإدارة النقابة فى مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالشأن النقابى .