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بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة قناة السويس

السبت، 22 فبراير 2020 12:28 م
بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات ، عن القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة على منصب رئيس جامعة قناة السويس، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس 8 مرشحين، وهم الدكتورة ماجدة هجرس قائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور احمد زكى عميد كلية التجارة وقائم بأعمال نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على معوض أحمد وكيل كلية الطب البيطرى للدراسات العليا الأسبق.

كما يتنافس على رئاسة جامعة قناة السويس كل من: " الدكتور أسامة عنتر محمد عدلى عميد كلية الطب، والدكتور ياسر محمد احمد مصطفى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة جميلة محمد على أستاذ بكلية الطب، والدكتور إبراهيم محمد فارس قائم بعمل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد حسن على قائم بعمل نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب ".

وأنهى المجلس الأعلى للجامعات إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 13 فبراير الجارى ، وفقًا للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية بجامعة قناة السويس.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الأوراق المطلوبة للترشح والتى تتمثل فى تقديم السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الابحاث ، المهارات العلمية ، الاشراف على الرسائل العلمية ، المشروعات البحثية المشارك فيها ، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروع تطوير التعليم الجامعى، بالإضافة إلى بيان حالة يشمل على " الإعارات، الإجازات، المهمات العلمية بالخارج، الجزاءات على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة، بالإضافة إلى خطة لتطوير الجامعة.

وكان اشترط المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأمين العام الدكتور محمد لطيف، أن يتم تقديم 8 نسخ من الأوراق، بالإضافة إلى أن يتم التقدم من المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.

 


القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة قناة السويس

القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة قناة السويس

 

 


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