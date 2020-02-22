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انطلاق أولي فعليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقى بكلية الفنون الجميلة

السبت، 22 فبراير 2020 02:23 م
انطلاق أولي فعليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقى بكلية الفنون الجميلة انطلاق أولي فعليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، انطلاق أولى فعاليات فعاليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقي من خلال سمبوزيوم المنتدى بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وذلك برئاسة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، وعضوية كل من الدكتور أحمد محي حمزة مقرر عام المنتدي، والدكتور رمضان عبد المعتمد والدكتور أحمد حمدي قوميسير عام السمبوزيوم، وفناني سمبوزيوم جامعة الأقصر.

وشارك بحضور السمبوزيوم مجموعة من الفنانين الأفارقة والآسيويين والأوربيين، حيث يتناول هذا السمبوزيوم مجموعة من الفنون البصرية المختلفة ( الجرافيك – التصوير – الرسم – النحت – الخزف)، حيث تتم فعاليات المنتدى بكليات جامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وتستمر حتى 27/2/2020م، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، إن عقد هذا المؤتمر يأتي فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية وتعزيز الروابط والتواصل المعرفى والثقافى وانتقال الخبرات بين مختلف دول القارة والوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تدفع بالقارة الإفريقية إلى آفاق مستقبل، كما يحضر المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الجامعات المصرية والإفريقية والباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقى، حيث يتم عقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالى ومحافظ الأقصر ورئيس جامعة الأقصر.

وأضاف الدكتور ربيع سلامة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر 4 محاور المحور، الأول محور الألسن وموضوعاته (اللغات الأفريقية من الوصف إلى الاستعمال.. التعدد اللغوي في إفريقيا الإيجابيات والسلبيات.. اللغات الإفريقية والترجمة.. اللغة العربية في إفريقيا.. دور المنظمات الدولية فى تطوير اللغات الإفريقية)، المحور الثانى السياحة والضيافة ويتضمن (السياحة العرقية فى إفريقيا.. استثمار السياحة فى إفريقيا.. التسويق السياحى المقاصد السياحية الإفريقية)، المحور الثالث محور الفنون ويتضمن (الهوية الذاتية في ضوء التراث والثقافة الإفريقى المعاصرة.. التصميم الداخلى بين الموروث الثقافى الإفريقى والتقنيات المستحدثة)، أما المحور الرابع والأخير فهو محور الآثار ويشمل (العلاقات بين مصر وإفريقيا فى العصور القديمة.. الابتكار والإبداع فى ترميم الآثار الإفريقية).

 

جامعة الأقصر تنطلق فى أولي فعاليات منتدي جامعة الأقصر الإفريقي عبر سمبوزيوم (2)
 
 
 
جامعة الأقصر تنطلق فى أولي فعاليات منتدي جامعة الأقصر الإفريقي عبر سمبوزيوم (3)
 
 
 
جامعة الأقصر تنطلق فى أولي فعاليات منتدي جامعة الأقصر الإفريقي عبر سمبوزيوم (1)

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