انتحار طالبة رفضت أسرتها خطبتها من شاب تقدم لها ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أقدمت الطالبة "إسراء. م.ج "، 16 سنة، بالمرحلة الثانوية، على الانتحار، اليوم السبت، بتناول مادة سامة عبارة عن أقراص مجهولة، جار تحديدها، على إثر مرورها بأزمة نفسية، عقب رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص، ونقلت إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى، جثة الطالبة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة الفشن إلى المستشفى، حيث دلت التحريات الأولية أن الفتاة تناولت أقراصا مجهولة لمرورها بحالة نفسية سيئة، إثر رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص الذى تقدم لخطبتها.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، بتلقيه إشارة من المستشفى المركزى، باستقبال جثة طالبة تدعى "إسراء. م. ج"، 16 عامًا، مقيمة قرية تلت التابعة لدائرة المركز، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

وتبين من التحريات الأولية معاناة المتوفية من حالة نفسية سيئة واكتئاب على إثر رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص الذى تقدم لها، كما تبين من الانتقال والفحص وسؤال والدتها وتدعى "أميرة. م. ا"، 39 عاما، مقيمة قرية تلت، قررت أن ابنتها كانت تعانى من حالة اكتئاب وحالة نفسية سيئة، وتناولت أقراصا مجهولة، بقصد الانتحار، لرفض أسرتها خطوبتها من أحد الأشخاص، ولم تتهم أحدًا.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 703 إدارى مركز شرطة الفشن، وتولت النيابة العامة التحقيق.