اليوم السابع: اتحاد الكرة يرفض تأجيل قمة الأهلي والزمالك

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل لقاء السيسي ورئيس مجلس النواب التشيلي، فضلا عن تغطية كاملة لأزمة مباراة السوبر بأبوظبي، والعقوبات المقرر توقيعها، فضلا عن تغطيات فنية واقتصادية متنوعة.

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