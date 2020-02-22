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اليوم السابع: اتحاد الكرة يرفض تأجيل قمة الأهلي والزمالك

السبت، 22 فبراير 2020 06:54 م
اليوم السابع: اتحاد الكرة يرفض تأجيل قمة الأهلي والزمالك

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل لقاء السيسي ورئيس مجلس النواب التشيلي، فضلا عن تغطية كاملة لأزمة مباراة السوبر بأبوظبي، والعقوبات المقرر توقيعها، فضلا عن تغطيات فنية واقتصادية متنوعة.

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السيسي

رئيسوزراء تشيلي

قمة الاهلى والزمال

احداث مباراة السوبر

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