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السبت، 22 فبراير 2020 07:19 ص
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النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 ص
النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية رئيس النيجر
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية جنوب غربي البلاد أدت إلى مصرع 120 "إرهابيا" ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إنه بدءا من 20 فبراير "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفة أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.
وأشاد وزير الدفاع في النيجر إيسوفو كاتامبي بـ"التعاون في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.
وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات متشددة في شهري ديسمبر ويناير أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.وتشهد المنطقة إعلانا لحالة الطوارئ منذ عامين.
وتكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات متشددة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث نزح نحو 78 ألف شخص.
وأعلنت فرنسا هذا العام إنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.

النيجر

وزارة الدفاع

القوات الفرنسية

تيلابيري

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