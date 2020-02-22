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النيابة تتسلم التقرير الطبى للمصابين فى انفجار إسطوانة داخل شقة بالهرم

السبت، 22 فبراير 2020 12:58 م
النيابة تتسلم التقرير الطبى للمصابين فى انفجار إسطوانة داخل شقة بالهرم انفجار - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، التقرير الطبي الخاص بشخصين أصيبا فى انفجار أسطوانة بوتجاز داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، كما طلبت  النيابة العامة تقرير خبراء المعمل الجنائي بشأن فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
 
تلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغاً مساء أول أمس الخميس، بلاغا يفيد بإنفجار إسطوانة غاز بأحد الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبانتقال قوات الحماية المدنية تبين انفجار إسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع" أسفرت عن سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من شرفتها وإصابة إثنين من المقيمين بها وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
 
وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، ويتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:
 
- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.
 
- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.
 
-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم
 
-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .
 
- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.
 
- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.
 
- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.
 
-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات
 
- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.
 
- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
 
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.
 
- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.
 
-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.
 
- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.
 
- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.
 
- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.
 
 

انفجار

اسطوانة بوتجاز

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