النمسا تتحفظ على رغبة فنلندا فى قبول 175 لاجئا منتشلين من مياه البحر المتوسط

فيينا أ ش أ

أبدت النمسا تحفظها الشديد على رغبة فنلندا فى قبول ما يصل إلى 175 طالب لجوء من أشخاص منتشلين من مياه البحر المتوسط وهو الأمر الذى تعارضه النمسا باعتباره يشجع نشاط مهربى البشر وهو ما دفعها لمنع عمليات " صوفيا " التى تقوم بها البحرية الأوروبية فى مياه البحر المتوسط .

ونقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت عن وزارة الداخلية فى فنلندا أن حكومة هلسنكى وافقت على قبول ما يصل إلى 175 مهاجرًا من مخيمات اللاجئين فى قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا ، مشيرة إلى أنه ينبغى تحسين الوضع الإنسانى لطالبى اللجوء.

وأشارت إلى أنه بحسب وزارة الداخلية الفنلندية فان اللاجئين الجدد أغلبهم من الصبية القاصرين ويأتون من دول تعانى الحروب و الصراعات مثل سوريا وأفغانستان.

وقالت وسائل الإعلام أن أعداد اللاجئين تتناقص فى فنلندا ، مشيرة إلى أنه وفقا للأرقام الحكومية تقدم حوالى 2500 طالب لجوء إلى الدولة الاسكندنافية فى الاتحاد الأوروبى العام الماضي.

ولفتت إلى قناعة فنلندا بأنه ينبغى إصلاح نظام اللجوء الأوروبى متوقعة تقديم اقتراح جديد بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية الشهر المقبل .