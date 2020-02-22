سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"النايض" يفتتح زيارته لأمريكا باجتماع مع نائبة رئيس الأمن القومى الأمريكى

السبت، 22 فبراير 2020 12:12 م
"النايض" يفتتح زيارته لأمريكا باجتماع مع نائبة رئيس الأمن القومى الأمريكى النايض
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع رئيس مجمع ليبيا للدّراسات المتقدمة الدكتور عارف النايض في مستهلّ زيارته إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة رفقة فريق استشاري من المجمع في واشنطن مع الدكتورة فيكتوريا كوتس، نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفقة فريق الأمن القومي المتخصص في الملف الليبي، وذلك تلبية لدعوة من نائبة رئيس مجلس الأمن القومي وفريقها.

أعطى النايض خلال الاجتماع الذي تمّ بمقر الأمن القومي في البيت الأبيض إحاطة كاملة بشأن الحراك المجتمعي الليبي المتمثّل في ملتقيات القبائل الليبية، وعلى رأسها ملتقى ترهونة ومن قبله ملتقى بني وليد وما نتج عن هذه الاجتماعات وأهميتها، وسُبُل البناء عليها للوصول إلى حلول ليبيّة حقيقية للأزمة الراهنة للخروج من كافة الطّرق المسدودة.

كما أشار النّايض إلى النقاط التي خرجت من هذه الملتقيات بشأن المقدّرات والمؤسّسات الليبية المتمثّلة في مؤسسة النفط وباقي المؤسّسات الماليّة السياديّة، مُشدّدا على ضرورة إصلاح هذه المؤسّسات لتُمثّل كافّة اللّيبيّين.

وكشف النايض على أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على الاستمرار في البناء على هذه المقرّرات، والتّرتيب لاجتماعات مختصّة لاحقة بالخصوص.

كما تمّ التطرّق خلال الاجتماع إلى تصدير الرئيس التركي رجب أردوغان للإرهابيين السوريين وغيرهم إلى ليبيا، مطالباً الولايات المتحدة باتخاذ موقف قوي بهذا الشأن لإرجاع هؤلاء الإرهابيين من حيث أتوا، ووضع حدّ لإرسال تركيا للعتاد والمقاتلين الإرهابيين، والترتيب مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد؛ لما يشكّله من خطر على الأمن القومي على مستوى كامل دول شمال افريقيا وجنوب المتوسط .

وأوضّح النايض للجانب الأمريكي بأنّ النّسيج الاجتماعي الليبي والحاضنة المجتمعيّة هي الكفيلة بأن تكون الضّامن للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوُصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، كما جاء في مقرّرات ملتقى ترهونة ،  مُبيّنًا بأنّ هذا الحراك الشعبي له القدرة على إنشاء هيئة تأسيسيّة جديدة لميثاق وطني جديد وعقد اجتماعي يخرج بليبيا من النّفق المُظلم.

 


ليبيا

اخبار ليبيا

النايض

الانتخابات في ليببا

الازمه الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا تلقى القبض على قبطان سفينة بسبب مزاعم تهريب أسلحة إلى ليبيا

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:49 م

المسمارى: لن نوقع على اتفاق وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات التركية من ليبيا

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:01 م

مبعوث الأمم المتحد: محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا تمضى فى "الاتجاه الصحيح"

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:44 م

أفريقيا × أسبوع..استجواب البشير حول ارتباط أموال الحركة الإسلامية بعناصر إرهاب دولية.. برلمان تونس يحدد موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ..قبائل ليبيا تعلن تحريك قضايا دولية ضد تركيا وقطر بسبب صناعتهم الفوضى

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة