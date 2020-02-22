المنظمة العربية للطيران تناقش تعديل اتفاقية الإعفاء من الضرائب الجمركية

كتبت ــ رحاب نبيل

شهد المهندس عبدالنبى منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، افتتاح الاجتماع التاسع لخبراء تعديل اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربي، الذى عقد فى مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية يوم 18 فبراير 2020 باستضافة من المنظمة العربية للطيران المدني.

ورحب عبدالنبي منار، بوفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة وبأعضاء الوفود المشاركة فى الاجتماع، وتمنى لهم طيب الإقامة والتوفيق فى أعمال الاجتماع للوصول إلى نتائج تحقق مزيدا من التقدم والنمو لقطاع النقل الجوى الذى يسهم بدور كبير فى تنمية الاقتصاد القومي للدول العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة في الاتفاقية من الدول الأعضاء، وتم إدخال التعديلات على الاتفاقية لتصبح فى صيغتها النهائية.

وانتهى الاجتماع إلى رفع مقترح تعديل اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي إلى مجلس وزراء النقل العرب.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني، نظمت دورة تدريبية في تونس، خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 فبراير الجاري، حول "قانون الجو"، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية فى مجال النقل الجوى، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

واستهدفت الدورة العاملين في سلطات الطيران المدنى وشركات الطيران في الدول الأعضاء والذين يشتغلون في مجال الاتفاقيات الدولية في النقل الجوى، كذلك المستخدمين للقانون الجوى الدولى من كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف نشر الوعي القانوني وكيفية تطبيق القانون بصفة عامة.