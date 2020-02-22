المغرب: انتهاء فترة الحجر الطبي للعائدين من "ووهان" الصينية دون تسجيل إصابات

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن فترة وضع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة (ووهان) الصينية، بؤرة وباء فيروس (كورونا) المستجد، تحت المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، قد انتهت مدتها التي تم تحديدها في 20 يوما، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة (ووهان) الصينية، جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرة إلى أن المواطنين الـ167 استفادوا من المراقبة الطبية المنتظمة، والتي شملت فحوصات لمرتين في اليوم طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، والتي كانت نتائجها سلبية.

وأشادت الصحة المغربية بجميع المسؤولين والأطقم الصحية والإدارية (مدنية وعسكرية) الذين سهروا على إنجاح فترة الحجر الطبي وضمان سيرها في أحسن الظروف.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).