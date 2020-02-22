سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المحكمة الدستورية تعرض فيلما توثيقيا عن اجتماع رؤساء المجالس الدستورية الأفريقية

السبت، 22 فبراير 2020 12:42 م
المحكمة الدستورية تعرض فيلما توثيقيا عن اجتماع رؤساء المجالس الدستورية الأفريقية احتفال المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضت المحكمة الدستورية العليا فيلما توثيقيا خلال اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، حول فكرة إطلاق الاجتماع الأول واتساقه مع رؤية مصر  فى لم شمل القضاء الدستورية الإفريقى.
 
ويعقد الاجتماع الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري ونحو 100 من أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.
 
ويناقش اجتماع القاهرة عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، و النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية.
 
وقال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا جهود مختلف أجهزة الدولة في الدعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
 
وأشار المستشار سعيد مرعي، خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
 
 
وأوضح المستشار مرعي "أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية بروابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".

المحكمة الدستورية العليا

مؤتمر الدستورية العليا

اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

المحاكم الدستورية الأفريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الدستورية: اجتماع رؤساء المحاكم يناقش الإرهاب كمشكلة إفريقية وعالمية

السبت، 22 فبراير 2020 11:21 ص

رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة لرؤساء المجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.. مدبولى: مصر وعدت فأوفت وكانت عند الثقة التى أولاها إياها الأشقاء.. وتسليم درع تكريم لرئيس الحكومة

السبت، 22 فبراير 2020 10:58 ص

فيديو.. نائب رئيس الدستورية: اجتماع المجالس الأفريقية لم شمل قضاء القارة

السبت، 22 فبراير 2020 10:27 ص

انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء

السبت، 22 فبراير 2020 10:01 ص

رئيس الوزراء يشارك باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

السبت، 22 فبراير 2020 09:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة