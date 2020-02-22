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الكويت: عودة 130 مواطنا من إيران وإخضاعهم للحجر الصحى لمزيد من الفحوصات

السبت، 22 فبراير 2020 07:09 م
الكويت: عودة 130 مواطنا من إيران وإخضاعهم للحجر الصحى لمزيد من الفحوصات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الكويت أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عودة أولى الطائرات التى ستجلى المواطنين الكويتيين من ايران، وعلى متنها 130 مواطنا.

وقال الوزير الكويتى -فى تصريح صحفى لدى استقباله للمواطنين العائدين من ايران بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت اليوم السبت- إن حالة جميع المواطنين الكويتيين العائدين من ايران فى الطائرة الأولى مطمئنة، مشيرا الى أنه سيتم اخضاعهم للمزيد من الفحوصات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، قيام أكثر من 12 حافلة بنقل المواطنين الكويتيين القادمين من إيران، إلى أحد المبانى بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت الدولي، والذى تم تجهيزه كحجر صحى لاستقبال العائدين من ايران، واخضاعهم للمزيد من الفحوصات الطبية.

وفى السياق ذاته، طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى، وزير الصحة الكويتي، باعفاء الطاقم الطبى الذى سافر إيران لفحص المواطنين الكويتيين قبل إعادتهم، من الانتظام فى العمل لمدة 14 يوما؛ للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس خلال تواجدهم فى ايران.

تجدر الاشارة الى أن الكويت، قد بدأت صباح اليوم فى إجلاء مواطنيها الموجودين فى ايران؛ وذلك فى أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات فى عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا المستجد".

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد نفت فى وقت سابق اليوم، صحة ما تم تناقله فى عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) فى مستشفى الفروانية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة بالفيروس.

فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، تلقى الوزارة كتاباً رسمياً من وزارة الصحة، ينص على منع دخول مواطنى إيران، والصين، وهونج كونج إلى الكويت، فى خطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

 


الكويت

أخبار الكويت

عودة 130 مواطنا

إيران

الحجر الصحى

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