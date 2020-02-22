القبض على عاطلين بحوزتهما فودو وهيروين قبل ترويجها بمنطقة عين شمس

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض عاطلين بحوزتهم فودو وهيروين بمنطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من إدارة مكافحة المخدرات بالمدیریة، من ضبط " م. م" ، 26 سنة، عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة عین شمس والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 9280 لسنة 2013م عین شمس "سلاح أبیض " اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمیة من الفودو المخدر وزنت 770 جرام ، 160جنية،هاتف محمول ، مطواة، وبمواجھته اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغیر مشروعة والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائه والسلاح الأبیض بقصد الدفاع .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
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