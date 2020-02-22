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العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى إيران بسبب فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 09:38 ص
العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى إيران بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن دولة العراق نصحت المواطنين بعدم السفر إلى إيران، بسبب فيروس كورونا. 

أعلن وزير الصحة الإيراني، عن 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين نحو 300 حالة مشتبه بها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث ذكر التليفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن مسئولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وقال التليفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة، وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول، وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
 
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

 


فيروس كورونا

كورونا

العراق

ايران

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