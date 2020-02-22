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العراق: صحة "ذى قار" تنفى تسجيل أى حالات إصابة بفيروس "كورونا"

السبت، 22 فبراير 2020 01:25 م
العراق: صحة "ذى قار" تنفى تسجيل أى حالات إصابة بفيروس "كورونا" العراق
أ ش أ

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 نفت دائرة الصحة بمحافظة "ذى قار" العراقية ، اليوم السبت، تسجيل أى حالات إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الدائرة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن الأنباء المتداولة بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، عارية عن الصحة، ودعت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى إلى توخى الدقة فى نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية.

وقد نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.

وفى السياق ذاته، نشرت وحدة اعلام قطاع الرطبة الصحي في محافظة الانبار بالعراق، جانب من نشاط المفرزة الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مركز طريبيل الحدودي اليوم الجمعة المصادف.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"  تكثف المفرزة نشاطها في تدقيق جوازات الوافدين ونشر التوعية الصحية في دائرة الجوازات عن طريق الرسائل الصحية وذلك حسب توجيهات قسم الصحة العامة في دائرة صحة الانبار وفريق الاستجابة السريع في قطاع الرطبة للرعاية الصحية الاولية.

 


العراق

فيروس كورونا

الانبار

ذى قار

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