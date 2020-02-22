"العدل" تعلن أرقام لشكاوى المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، حيث أوضحت وزارة العدل فى بيان لها أنه اعتبارا من صباح اليوم يبدأ تطبيق النظام الجديد لتلقى الشكاوى في المصلحة هاتفيا.

ولفت الوزير، إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أى تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقى الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

واكدت الوزارة، إنه تم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيوالى التنويه عنها بوسائل الاعلام المختلفة، ويأتى هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.