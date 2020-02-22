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العثور على جثة طفل بمقابر غرب كفر الشيخ.. ومناشدة للتعرف عليه

السبت، 22 فبراير 2020 03:23 م
العثور على جثة طفل بمقابر غرب كفر الشيخ.. ومناشدة للتعرف عليه جثة رضيع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عثر أهالى غرب مدينة كفر الشيخ بمقابر دائرة قسم ثانى كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، المجاورة للمنطقتين الصناعية والتجارية، على جثة رضيع عمره خمس شهور، ملقاة بالمقابر التابعة لدائرة القسم، وتم نقل جثمان الرضيع بالثلاجة المخصصة لحفظ الموتى بمستشفى كفر الشيخ العام، ولم يتعرف الأهالى على أهلية الطفل لاستلامه لدفنه، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بعثور عدد من أهالى غرب مدينة كفر الشيخ عل جثة طفل رضيع بين المقابر .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثانى كفر الشيخ بقيادة المقدم حمدى أبو رية مفتش مباحث قسمى أول وثانى، والرائد محمد كرم رئيس مباحث قسم ثانى لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمشرحة بمستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء هيثم عطا ،مدير إدارة المباحث الجنائية  بمديرية الأمن ، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوى ، رئيس مباحث المديرية ، وعضوية المقدم حمدى أبو رية مفتش مباحث قسمى أول وثانى والرائد محمد كرم رئيس مباحث قسم ثانى ، ومعاونيه، للتوصل على أهلية الطفل والذى لقى حتفه عقب تركه من شدة البرودة التى تعرض لها الطفل، لسوء حالة الجو.

وأطلق عدد من المسئولين مناشدة للأهالى لمن يتعرف على صورة الطفل عليه التقدم للإدلاء بأقواله ،أمام النيابة العامة ، ليتسلم أهليته جثمانه.


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