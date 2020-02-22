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العثور على جثة سائق توك توك مقتولا فى شبين القناطر

السبت، 22 فبراير 2020 03:33 م
العثور على جثة سائق توك توك مقتولا فى شبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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عثر أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية على جثة سائق توك توك، مهشم الرأس ملقاة بطريق شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

 وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية اخطارا من المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد إشارة من المستشفى بوصول م.ا.ا 19 سنة سائق توك توك جثة هامدة إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.

 

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب عمره 19 عاما ومهشم الرأس نتيجة ضربه بآلة حادة.

 

وتوصلت التحريات إلى أنه سائق توك توك وعثر على جثته بطريق الشوبك – شبين القناطر. تحرر محضر بالواقعة وجار تحديد المتهمين وفحص علاقات المجنى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

فيما تمكنت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من إلقاء القبض على عاطل، أثناء محاولته سرقة بعض المتعلقات من سيارة بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق، كان العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، قد تلقى إخطارا من ضابط الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة السيدة العذراء الكائنة بشارع الحرية – دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بقيامه بضبط " ع. س . ع" 18 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، السابق اتهامه فى القضية جنح أحداث مركز القناطر الخيرية" هتك عرض" حال قيامه بالشروع فى سرقة بعض المتعلقات من داخل احدى السيارات، حال توقفها خلف مبنى الكنيسة.

 

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف رجال الأمن من مجهوداتها لمكافحة السرقة والجريمة بكل صورها، إذ تمكن رجال الأمن من احباط محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة.


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