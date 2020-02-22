الطقس حتى الثلاثاء.. انخفاض 5 درجات وأمطار رعدية واضطراب بالملاحة

كتب محمود راغب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا الأحد 23 فبراير وحتى الثلاثاء المقبل 25 فبراير، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، تكون رعدية على بعض المناطق وتبلغ ذروتها يوم الإثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.