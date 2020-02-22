سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص
الصين تسجل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.
 
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.
 
ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.
 
وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
 

من جانب آخر، كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة، أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الخميس، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة فى تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى فى هونج كونج و6 مرضى فى ماكاو واثنان فى تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

 


الصحة الوطنية

الصين

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرقص بالكمامات فى صالات البالية بالصين خوفا من كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 ص

العالم هذا المساء.. إيران تنتخب برلمانها وسط مخاوف من "كورونا".. أوضاع مأساوية بمخيم موريا للمهاجرين فى اليونان.. مظاهرات فى الجزائر احتفالا بالذكرى الأولى للحراك.. الرقص بالكمامات فى صالات البالية بالصين (صور)

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:00 م

محافظ كفر الشيخ يتابع حالة عائدة من الصين.. والصحة تؤكد سلامتها من كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:16 م

كورونا يصل إلى السجناء بالصين.. إقالة مسؤولين بعد تفشى كورونا فى أماكن الاحتجاز.. 271 مصابا من بينهم 230 فى سجن للنساء بووهان.. و115 حالة وفاة ببؤرة الوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة