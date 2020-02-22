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الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

السبت، 22 فبراير 2020 08:48 م
الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو الزيادة السكانية - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن هناك 34 مركزًا فى الصعيد ينجبون 590 ألف طفل فى العام، مشيرًا إلى أن هناك 22 مركزًا فى الدلتا ينجبون 170 ألف طفل كل عام.
 
 
وأضاف نائب وزير الصحة لشؤون السكان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه فى العام 2100 سيصل عدد سكان مصر إلى 360 مليون نسمة، و240 مليون نسمة فى العام 2050 ، إذا ما استمر الإنجاب بنفس المعدل الحالى.
 
 
وتابع طارق توفيق، أن القرى الأكثر فقرا واحتياجا هي القرى الأقل خدمة وتعليم والأكثر فى حالات الإنجاب، مشيرا إلى أنه فى العام 2014، كان عدد المواليد 2 مليون و750 ألف فى حين بلغ العدد فى 2019 لـ2 مليون و315 ألف مولود. 
 
 
وفي وقت سابق، قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن عدد سكان مصر في الداخل وصل أمس إلى 100 مليون نسمة، وفي 11 ديسمبر 2018 وصل عدد السكان حينها إلى 99 مليون نسمة، أي أن عدد السكان زاد في عام وشهرين مليون نسمة، قائلا: "مصر كل سنة بتولد دولة جديدة".
 

وأوضح الدكتور عمرو حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة ""ONE، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الزيادة السكانية في مصر خلال عام تعادل نصف زيادة قارة أوروبا بأكملها خلال عام.

 

وذكر أنه يجب التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، لافتا إلى أن مصر حققت طفرات في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ولكن بسبب الزيادة السكانية لم يشعر المواطنين بهذه الطفرة وثمار التنمية.

 


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