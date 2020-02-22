الصحة: إنشاء مستشفى لرعاية المسنين بالغربية لأول مرة.. صور

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية موافقة وزارة الصحة على المقترح المقدم من النائبة هالة موستكلى بإنشاء أول مستشفى للمسنين بالمحافظة، مضيفا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وافقت على تخصيص الطابق الثانى لمستشفى صدر بسيون، ليصبح مستشفى للمسنين، لاستضافة المسنين الذين يخضعون لعمليات جراحية ويحتاجون لرعاية صحية خاصة.

وأضاف بأن مبنى المستشفى تم استلامه منذ عام 2014، وتضم 3 طوابق، وتم تخصيص طابق منها لتحويله إلى مستشفى للمسنين، مؤكدا أن المستشفى تحتاج لـ 5 ملايين جنيه لتجهيزها بالأجهزة الطبية، والأسرة وسيتم تدبير المبلغ لتجهيزها بتبرعات المجتمع المدنى.

من جانبها ،أكدت النائبة هالة مستكلي، أن فكرة إنشاء مستشفى للمسنين بدأت منذ عدة سنوات لخدمة تلك الفئة التي تحتاج إلى رعاية فائقة، ومعاملة خاصة، مشيرة أنها تولي اهتماما كبيرا بفئة المسنين وزيارة دور المسنين من وقت لأخر للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وتلبية احتياجاتهم، وتقديم اكبر خدمة ممكنه لهم.

وأضافت "مستكلي" أنها كانت تعيش مع والديها بمدينة طنطا، وكانت تسافر يوميا من القاهرة لطنطا لرعايتهم، وبعد وفاتهما العام الماضي، تقدمت بمشروع قانون للمسنين ومقترح برغبة لإنشاء عيادة للمسنين بكل مستشفى وتخصيص 4 أسرة بكل عنبر للمسنين، مؤكدة أنه تم مناقشة المشروع بمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، وكان الهدف من ذلك إنشاء مستشفى للمسنين بمحافظة الغربية، لرعاية الحالات الحرجة والحالات المزمنه والحالات المرضية، لتقليل الوقت والجهد على المسنين بدلا من الانتظار لساعات طويله أمام عيادات الأطباء والمستشفيات.

وأشارت إلى أنه تم التفكير فى مستشفى صدر بسيون المقامة على مساحة كبيرة ولم تدخل الخدمة حتى الآن ومكونة من 3 طوابق، وتقدمت بطلب للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لتخصيص الطابق الثانى بالمستشفى لإقامه مستشفى للمسنين، وحصلت على موافقة الصحة فى وقت قصير، مؤكدة أن المستشفى لن تخدم محافظة الغربية فقط بل ستخدم 5 محافظات.

وأضافت أنه بالتعاون مع جامعة طنطا وأساتذة كلية طب طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية، تم تنظيم كورس متكامل لدراسة تمريض طب المسنين لمدة 3 شهور وإجراء اختبارات للممرضات ومنحهن شهادات خبرة، على أن يكون لهن الأولوية فى الاستعانة بهن بعد افتتاح مستشفى المسنين.

ولفتت إلى أنها اتفقت مع عميد تمريض طنطا لتفعيل دبلومة تمريض طب المسنين، كما تدخلت لدى وزيرة الصحة لتفعيل تخصص طب المسنين للاطباء على مستوى الجمهورية.

وتابعت، أن المستشفى تحتاج لـ 5 ملايين جنيه لتجهيزها بالفرش والأسرة والمعدات الطبية وهناك تدخلات لدى وزارة الصحة لاعتماد المبلغ لتجهيز المستشفى سريعا على أعلى مستوى وإدخالها الخدمة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وفتح عيادات فى كافة التخصصات للمسنين.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن هناك توجيهات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للاستفادة من مبني مستشفى صدر بسيون فى أسرع وقت بدلا من توقف المبني بدون خدمة منذ سنوات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمعاينة المستشفى، وتبين أنها تحتاج إلى شبكة غازات وجاري اسنادها لإحدى الشركات لتنفيذها فى الفترة القادمة، مبينا أنه سيتم نقل مستوصف الصدر لمستشفى صدر بسيون قريبا.

وتابع بأن المستشفى مدرجة فى الخطة الاستثمارية لتجهيزها بالفرش الطبي والاجهزة والمعدات، مؤكدا أن المديرية لن تنتظر تنفيذ الخطة الاستثمارية بل ستبدأ فى نقل مستوصف الصدر لمبني المستشفى.

وأشار إلى أن المديرية تلقت عرضا من المجتمع المدني لتجهيز مستشفى المسنين وسيتم البدء قريبا والانتهاء منها خلال الفترة القادمة لادخالها الخدمة.