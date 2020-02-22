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السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ملتزمة بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية

السبت، 22 فبراير 2020 04:56 م
السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ملتزمة بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي".

 

ونقل المبعوث الخاص وهو رئيس الوزراء السابق الإثيوبى "ديسالين" للرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.

 

وتضمنت الرسالة، التأكيد على الاهتمام الكبير الذى توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

 

كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة فى ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن فى إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

 

وبالنسبة لملف سد النهضة، أكد الرئيس التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابى وتنموى على منطقة حوض النيل بأسرها فى ضوء الثقل الإقليمى للدول الثلاث.

 


سد النهضة

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