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السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره خلال مشاجرة بالمرج

السبت، 22 فبراير 2020 08:02 م
السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره خلال مشاجرة بالمرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة بالشروع في قتل جاره، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة في المرج.

وووجهت النيابة العامة للمتهم " م.ع "عاطل، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "و.س، وحيازة سلاح ناري غير مرخص .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم قسم شرطة المرج ، بلاغا من الأهالى  يفيد بنشوب مشاجرة بين  شخصين ، وعلي اثرها أصيب المجني عليه بطلقه من  سلاح ناري كان بحوزة المتهم ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التى عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات .

الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

 

 


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