السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة ترويج المخدرات فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل " عاطل"، وذلك بتهمة قيامه بترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائه فى منطقة السلام، حيث تم ضبط المتهم أثناء قيامه بمحاولة ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم ضبطه وبحوزته المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق .

وكانت تحقيقات النيابة كشفت قيام المتهم الأول " ف.ع" وشهرته "ظلطة" بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام المتهم بممارسة تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات، والإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء قيامه بمحاولة ترويج كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، حيث تبين أنه يدعى " ف.ع " 38 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وتبين من أقوال المتهمى خلال التحقيقات، أنه المتهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وأنه اتخذ من دائرة القسم وكرا له لممارسة تجارته غير المشروعة، كما جاءات أقوال المتهم الثانى العاطل أن سبب تواجده برفقة المتهم الأول، كان بقصد رغبته فى شراء مخدر الحشيش بقصد التعاطى لا الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 7 سنوات .

وفى ذات السياق وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط متهم اخر، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.