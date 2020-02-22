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الزراعة: 5 توصيات لزيادة انتاج الفراولة ومكافحة امراض المحصول.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 فبراير 2020 02:00 ص
الزراعة: 5 توصيات لزيادة انتاج الفراولة ومكافحة امراض المحصول.. اعرف التفاصيل زراعة الفراولة
كتب عز النوبى

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قال محمود عطا ،رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة، إن هناك تكليفات لمنهدسى الإدارة  بأهمية  تكثيف  اللجان المرورية على الحاصلات البستانية ، وتقديم كافة   التوصيات والدعم للمزارعين   لزيادة الإنتاج ، مضيفا أن  هناك  لجان مرورية  على بعض من زراعات الفراولة،  وكيفية الحصول على  زراعات  جيدة  باستخدام شتلات طازجة(فريش)من أصناف عالية الإنتاج  ، لتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى ،  وحل مشاكل المزارعين وتجنبا خاطر الآفات على المحصول واعفان الجذور . 
 
 وينشر "اليوم السابع  "، عدد من  التوصيات التي أصدرتها  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة لمحصول الفراولة  لزيادة الإنتاج 
 
-الاهتمام بنظافة المزرعة من جمع الاوراق القديمة والمصابة وكذلك الثمار المصابة و المخلفات النباتية خارج المزرعة وإعدامها بعيدا.
 
-الاهتمام بعملية التسميد وخاصة التسميد البوتاسى فى هذه المرحلة من عمر النباتات والتوصية بإستخدام الاسمدة المركبة سهلة الذوبان خاصة مع استخدام الرى بالتنقيط.
 
-التوصية بإجراء رشة من العناصر الصغرى المخلبية.(حديدوزنك ومنجنيزوبورون).
 
-التوصية عند إجراء رش النباتات بأى مادة كانت(مبيدات أو مغذيات)ألا تكون النباتات فى حالة عطش أو إجهاد.
 
-الإلتزام ببرنامج المكافحة خاصة ضد اعفان و فطريات التربة بالمبيدات الموصى بها من الوزارة.
 
-برنامج مقترح لمقاومة أمراض الجذور و النيماتودا.١جم توبسين.م+١.٥جم ريزولكس/ثيرام+١.٥جم ريدوميل بلاس+٢مل فايديت الجميع لكل ١لتر ماء-وذلك مع مياه الرى من خلال شبكة الرى).
 
-إتباع إرشادات الأمان عند إستخدام المبيدات أو أى مواد أخرى عند رشها على النباتات مع ضرورة العمل بتوصية فترة الأمان للمركب المستخدم قبل الجمع.
 
فيما  كلفت  وزارة  الزراعة  واستصلاح الاراضى ، عدة قطاعات  بالوزارة   ومديريات الزراعة  بمحافظات الجمهورية، بتكثيف  حملاتها  المروية على زراعات الخضر   والفاكهة  لرصد أى حالة مرضية للنبات واى تضرر للزراعات بسب المناخ المتغير  والتقلبات الجوية ، وعمل برامج توعوية للفلاحين  من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول ،وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار .
 
 

زراعات الفراولة

المحاصيل الزراعية

التغيرات المناخية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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