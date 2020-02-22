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الحكومة تستجيب لاستغاثة طفل يعانى من تشوهات أجنة وعظام زجاجي

السبت، 22 فبراير 2020 11:43 ص
الحكومة تستجيب لاستغاثة طفل يعانى من تشوهات أجنة وعظام زجاجي منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استجابتها لاستغاثة على موقع التواصل الاجتماعي لحالة طفل عمره 6 سنوات، يعاني من تشوهات أجنة وعظام زجاجي وورم في العظام.
 
وقال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "دى حالة طفل مريض، بعتهالى أحد الأصدقاء، وبسرعة أرسلتها للدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، اللى مخيبوش ظنى فيهم كالعادة، وتحركوا بسرعة..الطفل إبراهيم حمادة 6 سنوات  يعاني من تشوهات أجنة وعظام زجاجي وورم في العظام ..والنخاع الشوكي غير مكتمل والقفص الصدري معوج واليد لا تنفرد، وتم عمل 12عملية قطع أوتار وإصلاح أوتار بمستشفى أطفال مصر بالقاهرة، وكان يتابع بمستشفي 57357 فرع القاهره وطنطا لعلاجه من الاورام وتم شفاؤه من أورام العظام وتم عمل 274بنطلون جبس بعيادة الدكتور مخلص عيسي اخصائي العظام بالبحيرة. 
 
 
واستطرد يونس: "الأب يفيد بأن الطفل يحتاج الي إجراء هذا البنطلون لمدة عام آخر والتكلفه عالية عليه فتم ابلاغه بانه سوف يتم التواصل مع مدير فرع التامين الصحي بالبحيرة لعرض موقف الحالة عليه وبالفعل تم التواصل مع الدكتور وليد جمال مدير فرع التأمين وابلاغه بحالة الطفل فطلب ارسال الأب اليه غدا لاعطائه خطابا لكي يتم استكمال علاج الطفل بمستشفي كفر الدوار للتأمين الصحي".
 

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