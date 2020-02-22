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التوصل لهوية سيدة فيديو الحمام وخادمتها وراء تصويرها

السبت، 22 فبراير 2020 11:12 م
التوصل لهوية سيدة فيديو الحمام وخادمتها وراء تصويرها السيدة العجوز المجنى عليها
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هوية سيدة مسنة ظهرت فى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى تطلب فيه دخول الحمام، وترفض سيدة أخرى الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، وتبين أن مصورة الفيديو هى خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.


وكان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب المتابعين، يظهر سيدة مسنة تلح فى طلب الدخول للحمام، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب خادمتها التى التقطت مقطع الفيديو لها فى تلك الحالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخادمة، بعد تحرير موظف بلاغا بقسم شرطة الطالبية يتهم خادمته بتصوير زوجته أثناء سفره.

 

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا فيديو لسيدة مسنة تبكى بشدة، لرفض فتاة إدخالها الحمام وغير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية.

 

وانتشر على السوشيال ميديا فيديو لبكاء امرأة مسنة، تريد الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، بينما ترفض فتاة السماح لها بحجة قيامها بذلك من قبل، مما أثار الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، و لم تتوافر أى بيانات حول إن كانت تلك اللقطات لدار للمسنين ولم يتعرف أحد على شخصية المتواجدين بالفيديو.

 

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.

 

وقالت إحدى المتابعات: "الست الكبيرة مريضة وعادى الا تتحكم فى التبول او التبرز حد يفهم اللى مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دى مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".


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