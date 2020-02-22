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"التنمية الأفريقى" يمنح بوروندى 23.4 مليون يورو لتطوير النقل فوق بحيرة تنجانيقا

السبت، 22 فبراير 2020 01:03 ص
"التنمية الأفريقى" يمنح بوروندى 23.4 مليون يورو لتطوير النقل فوق بحيرة تنجانيقا رئيس بوروندى
ا ش ا

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 وقع بنك التنمية الإفريقي والحكومة البوروندية اتفاقيتين لمنح تبلغ قيمتها الإجمالية 23.4 مليون يورو من موارد صندوق التنمية الإفريقي، ومرفق دعم النقل (FAT) بالبنك الافريقي للتنمية، لتوجه إلى قطاع النقل في بوروندي.
وذكر بيان أورده البنك عبر موقعه أن المنحة، التي يسهم فيها صندوق التنمية الافريقي بمبلغ 17.3 مليون يورو، اضافة إلى 6.1 مليون يورو من مرفق دعم النقل بالبنك الأفريقي للتنمية ستساعد في تمويل المرحلة الأولى من مشروع تطوير ممر النقل فوق بحيرة تنجانيقا ضمن مشروع تجديد ميناء بوجمبورا.
وقام بتوقيع الاتفاقيتين في العاصمة البوروندية بوجمبورا كل من وزير المالية والميزانية والتعاون الإنمائي في بوروندي دوميتيان نديوكوبويو، والمدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في بوروندي دانييل ندوي. 
ويستفيد هذا المشروع الذي تموله الحكومة البوروندية وبنك التنمية الأفريقي أيضا من منحة بقيمة 19.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق بشأنها قريبًا.
ويعد هذا المشروع مهما بشكل خاص لبوروندي لعدة أسباب؛ فهو يهدف إلى زيادة قدرة وكفاءة ميناء بوجومبورا من أجل تحسين الانتقال الإقليمي، ما يساعد على تطوير التجارة الإقليمية على طول ممر بحيرة تنجانيقا المتكامل وترابطها مع الممرات التجارية الإقليمية القائمة؛ وبالتالي يساعد ذلك على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان في بوروندي

بنك التنمية الإفريقي

بوروندي

بحيرة تنجانيقا

بوجمبورا

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