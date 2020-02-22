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البابا تواضروس يزور الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 07:18 م
البابا تواضروس يزور الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.. صور البابا تواضروس فى الاكاديمية البحرية
سارة علام

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زار قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، وكان فى استقبال قداسة البابا تواضروس لدى وصوله الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وقياداتها كما استقبله الحرس الشرفى للأكاديمية بعرضٍ، تبعه السلام الجمهورى، ثم جرى لقاء بين قداسته ورئيس الأكاديمية فى مكتبه، وبعدها التقى قداسته بعدد من طلاب الأكاديمية وأساتذتها وألقى عليهم كلمة، ثم تفقد بعض المنشآت فيها.

 

رافق قداسة البابا فى الزيارة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس (2)

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد

 

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

 

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، أن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

البابا تواضروس (1)

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

 

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

 

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، أما بداية من الأسبوع الثانى -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلى الكنائس قداسين يوميًا، وقسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهى مع نهاية يوم الأحد .

 


البابا تواضروس

الاكاديمية البحرية

البابا تواضروس في الاكاديمية البحرية

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