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الإمارات تعلن إصابة زائر إيرانى وزوجته بفيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 01:10 م
الإمارات تعلن إصابة زائر إيرانى وزوجته بفيروس كورونا فيروس كورونا - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل - محمد عبد العظيم

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أعلنت دولة الإمارات عن إصابة زائر إيرانى زوجته بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وقالت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية إن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم" COVID19" و هما حالة لزائر ايراني يبلغ من العمر /70 عاما / و حالته الصحية غير مستقرة و يتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

و أكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، و حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن و الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 80 % من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2 % لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.

وبهذا يبلغ اجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.

و أكدت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة و استدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

و نصحت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية و الاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

و أوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف و الفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم و الفيروسات مؤكدة أنها و بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي و الاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وكانت دولة إيران قد اعلنت منذ قليل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا القاتل مع تسجيل حالة وفاة جديدة بسببه، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وكان وزير الصحة الإيراني، قد أعلن عن 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين نحو 300 حالة مشتبه بها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث ذكر التليفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن مسئولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال التليفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة، وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول، وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

 


كورونا

فيروس كورونا

الامارات

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