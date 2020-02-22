سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 08:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى ألمانيا

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 ص
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى ألمانيا وزير الخارجية الاماراتى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.
 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ، حسبما نشرت صحيفة لبيان .
 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
ووفقا لمصادر إعلامية متفرقة، فقد كشفت مصادر أمنية ألمانية عن مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين، في إطلاق نار بمدينة هاناو (بولاية هيسن)، حيث أطلق مُسلح النار من سيارة مسرعة، على أشخاص مدنيين في ملهى ليلي بالمدينة القريبة من فرانكفورت، عند الساعة العاشرة من مساء أمس.
وارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح المزدوج إلى 11 قتيلا ، وقال بيان لمديرية أمن هيسن، أن الهجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين بالمدينة المذكورة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.
وذكر مسؤول من الشرطة المحلية، أن قوات الأمن داهمت منزل أحد المشتبهين، حيث عثرت فيه على جثته وشخص آخر.

 


الامارات

المانيا

هاناو

ولاية هيسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول المنتحر

جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول المنتحر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة