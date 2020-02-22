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الإسكان: جهاز بنى سويف الجديدة يتلقى 49 طلب تخصيص أراضٍ بمساحة 540 ألف متر

السبت، 22 فبراير 2020 11:40 ص
الإسكان: جهاز بنى سويف الجديدة يتلقى 49 طلب تخصيص أراضٍ بمساحة 540 ألف متر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت نحو (540 ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.
 
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.
 
وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لـ9 طلبات من إجمالى الـ49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لـ3 طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.
 
وأشار المهندس أشرف عبد الرحمن إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى (عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارى تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.
 
وذكر رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى (المرحلة الرابعة)، ومنطقة ورش الشباب، ومرافق منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمساحة حوالى 17 فدانا، ومرافق منطقة الإسكان المتميز بمساحة 100 فدان، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ مشروع مرافق الحى السكنى الـ12 (إسكان مميز)، واستكمال تنفيذ خط طرد قطر 700 مم من محطة الصرف الصحى بالمدينة حتى موقع الغابة الشجرية.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه فى قطاع الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ حضانتين بمناطق الإسكان الاجتماعى (أراض – عمارات)، ووحدة اجتماعية بالحى السكنى الخامس، ونقطة شرطة بمنطقة ابنى بيتك 2، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 41 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السكنى الثانى بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بنى سويف الجديده

اراضى وزاره الاسكان

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