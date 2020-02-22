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الأمم المتحدة تحذر من زحف المعارك فى شمال غرب سوريا إلى مخيمات النازحين

السبت، 22 فبراير 2020 08:43 ص
الأمم المتحدة تحذر من زحف المعارك فى شمال غرب سوريا إلى مخيمات النازحين النازحين - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركيه، من اشتداد المعارك فى شمال غرب سوريا وزحفها إلى المخيمات التى لجأ إليها النازحون والمواقع المجاورة لها.

وأوضح لاركيه، فى تصريح له من جنيف اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خطوط المواجهة والعنف يواصلان الزحف والاقتراب من تلك المناطق المكتظة بالنازحين، كما يؤثر القصف بشكل متزايد على مواقع النزوح والمواقع المجاورة لها، داعياً إلى وقف فورى لإطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة، قبل أن ينتهى بحمام دم.

وأبان أنه يوجد حاليا 900 ألف نازح، 60% منهم أطفال ومعظمهم يقيمون فى مناطق تزداد اكتظاظا بالنازحين يوما بعد يوم لاسيّما المناطق القريبة من الحدود بين إدلب وتركيا، موضحاً أن ثلث النازحين، أى 330 ألف شخص، فرّوا إلى مناطق فى شمال محافظة حلب المحاذية لإدلب، ومرجّحاً أن 170 ألفا من النازحين الجدد يقيمون فى العراء أو فى مبانٍ غير مكتملة، وبالإضافة إلى ذلك يقيم أكثر من 280 ألفا منهم فى مخيمات أصلا مكتظة وتجاوزت قدرتها الاستيعابية، أو فى مخيمات مؤقتة حيث يبنون خياما بشكل فردى دون أن تتوفر لديهم الخدمات الأساسية مثل المراحيض.

وأفاد لاركيه، أن العائلات الفارّة من شمال غرب سوريا عمدت إلى حرق الملابس الزائدة واستخدامها بغرض التدفئة.

وتقدّر أوتشا أعداد النازحين الذين شردوا منذ الأول من ديسمبر ب 900 ألف، فى ظل كثافة الاشتباكات بين قوات نظام الأسد وقوات المعارضة فى آخر المواقع التى تسيطر عليها المعارضة فى محافظة إدلب.

 

 


النازحين

سوريا

غرب سوريا

حرق الملابس

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