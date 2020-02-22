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"افتح الأبواب بملابسك".. تعرف على أغرب الحيل لتجنب انتقال الجراثيم

السبت، 22 فبراير 2020 09:00 م
"افتح الأبواب بملابسك".. تعرف على أغرب الحيل لتجنب انتقال الجراثيم البكتيريا
كتبت ـ فاطمة ياسر

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كيف تحمي نفسك وأسرتك من الإصابة أو التعرض للبكتيريا الضارة أن تنتقل للجسم؟..قدم التقرير المنشور عبر موقع "the healthy" بعض النصائح الهامة ومنها:

-ضع ورق مناديل على غطاء الحمام
 

قد تشعر براحة أكبر في دورات المياه العامة عندما يمكنك وضع ورقة رقيقة بين مقعد المرحاض وخلفيتك، نعم فهذه الحيلة تساعدك بشكل كبير في الحد من انتقال البكتيريا الضارة لجسمك، لأنها تعتبر طبقة عازلة لنمو البكتيريا علي الجسم، وتحد من انتقال أي سوائل متراكم علي القاعدة البلاستيكية.

-وضع الأطعمة والحلويات علي الأسطح
 

في العمل قد نقوم بوضع أي نوع من أنواع الطعام علي سطح متسخ دون علمنا ونترك الطعام لمدة دقائق ثم نتناوله، فهذه الحيلة تتسبب في انتقال البكتيريا بشكل سريع، ولذا عليك تجنب هذا الأم وتناول طعامك في الحال ولا تتركه عرضه للهواء والبكتيريا.

-فتح الأبواب بملابسك
 

يقوم البعض بفتح الأبواب بواسطة الملابس التي يرتديها، أي بأكمام القميص، اعتقادا أنهم بهذه الطريقة يحمون أنفسهم من انتقال البكتيريا إلي أجسامهم، ولكن في حقيقة الأمر أنت تقوم بوضع البكتيريا الضارة علي جسدك، والحل هو استخدام المناديل في فتح الأبواب ثم رميها مباشرة.

-الضغط على أزرار المصعد
 

يقوم بالعض بالضغط علي أزرار المصعد بطريقة معينة وهي استخدام الجزء الخلفي من أيديهم وذلك في محاولة لتجنب البكتيريا والفيروسات الموجودة على الأسطح العامة، ولكن هذا الأمر قد يحميك وقد لا، ولذا الحل هو استخدام المناديل.

-عطس شخص في وجهك
 

عندما يقوم أي شخص بالعطس  في وجهك فيسهل انتقال البكتيريا والجراثيم، ولذا عليك الابتعاد عن مكان متواجد به أي شخص مصاب، وذلك لحماية جسمك من أي مضاعفات صحية، وفي حالة التعرض لمثل هذا الموقف عليك الذهاب مباشرة إلي الحمام وقم بغسل وجهك جيدا.

 


البكتيريا

الحماية من البكتيريا

اغرب طرق لحماية نفسك من البكتيريا

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