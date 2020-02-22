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السبت، 22 فبراير 2020 06:26 م
خالد صلاح
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اصابة 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

السبت، 22 فبراير 2020 06:19 م
اصابة 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة ، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور فى حادث  تصادم سيارتين بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الصحراوى  بالقرب من مدينة وادى النطرون ، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم ، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

يذكر أن اﻹدارة العامة للمرور قامت بتوزيع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية ، لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة 

وأبرز تلك الإرشادات هى : -التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

 -مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

 -تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

 وتهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

 الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

 -عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

 -استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

 -ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة

 

 

 

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