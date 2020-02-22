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استجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا"..تموين الإسكندرية تحل مشكلة مواطن

السبت، 22 فبراير 2020 06:19 م
استجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا"..تموين الإسكندرية تحل مشكلة مواطن بطاقة تموينية - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد محمود القلش، المتحدث الإعلامى لمديرية التموين الإسكندرية، أن المنوط بحل مشاكل بطاقات التموين المتوقفة، هى المكاتب التموينية ومراكز التموين لاختصاصها الفنى وعلى المواطن المتضرر من توقف بطاقة التموين، التوجه مباشرة إلى مكتبة التموين التابع له، وفى حالة تقاعس أى موظف عن أداء الخدمة فى إطار القانون يتوجه المواطن إلى خدمة المواطنين بالمديرية لتقديم شكوى ضد الموظف المتقاعس.

 

وفيما يتعلق بوقف البطاقات التموينية، أكد محمود القلش فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إنه قرار من لجنة العدالة الاجتماعية أن لم يكن المواطن يستحق الدعم طبقا للمحددات لن يتم عودة تشغيل البطاقة، حيث ينتهى دور المكتب التموينى عند تقدم المواطن بالتظلم.

 

حيث تتم جميع المعاملات التموينية للمواطنين، من خلال المكاتب والمراكز التموينية، حيث تم الاستعلام على البطاقة التموينية ومعرفة سبب الوقف وفحص الشكوى واستكمال البيانات من المواطن نفسه.

 

وقد أرسل القارئ سعيد محمد سعيد المقيم شارع الشيخ جابر الحضرة الجديدة فى محافظة الإسكندرية ويحمل بطاقة رقم قومى 27701070201135، شكوى عبر صفحة خدمة صحافة المواطن على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتضرر فيها من وقف بطاقته التموينية التى تحمل رقم 102009110630 دون سبب، لافتا إلى أنه يعول ثلاثة أولاد ومرتبه 1100 جنيه، ولا يوجد لديه أى مصدر دخل، كما تقدم لمكتب التموين بثلاث تظلمات وتم وعده بالموافقة على التظلم وعودة البطاقة ولكن لم يحدث، ولم يصلنا اى رد حتى الآن علما بأن أرقام التليفونات المسجلة لا ترد، والرقم القومى هو 2490603020071

 

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.


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