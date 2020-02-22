استجابة لليوم السابع.. مجلس الوزراء يقرر علاج مريضة بجلطة فى المخ على نفقة الدولة

كتب ـ الأمير نصرى

استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" أمس الجمعة تحت عنوان "صور.. الحاجة أمينة أصيبت بجلطة فى المخ وتناشد الصحة توفير سرير لعلاجها"، قامت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء بالتواصل مع أشرف ابن المريضة أمينة عبدالعاطي والتي تعرضت لجلطة بالمخ، وتم حجزها بالرعاية المركزة بالمستشفى القبطي، ويشكو من طلب المستشفي 3 آلاف جنيه لعلاج المريضة؛ وتم التواصل مع مدير المستشفى القبطي والتنسيق معه لعمل لجنة ثلاثية للمريضة اليوم، تمهيدا لاستخراج قرار علاجها علي نفقة الدولة مع إعفاء الأهل من دفع أي مصاريف في الوقت الحالي.

كان "اليوم السابع" نشر أمس قصة سيدة مسنة مريضة أصيبت بجلطة في المخ، ولم يجد ابنها سريرا فى الرعاية لها بعد أن بحث فى مستشفيات عديدة ومنها قصر العينى والدمرداش، وبعد أن طرق الابن كل الأبواب وذهب إلى المستشفيات وتداين من الجيران، ناشد وزارة الصحة بتوفير سرير لها بالعناية وعلاجها.

وقال أشرف محمد سامى، يقيم فى 18 شارع الأشمونى متفرع من شارع الشركات مدينة الأحلام - الوايلى – القاهرة، لـ"اليوم السابع": أصيبت أمى السيدة "أمينة عبدالعاطى بدر" بجلطة في المخ وذهبنا بها لعدد كبير من المستشفيات كى نجد لها مكان في الرعاية المركزة وللأسف يقولون لنا :"مافيش مكان شوف مستشفى تانى" كما اننا اتصلنا برقم 137 وللأسف أكدوا لنا صعوبة وجود مكان في الرعاية، فأنهكنا التعب وأصابتنا الحيرة وأخذنا نبحث عن مكان في مستشفى آخر" .

تابع الابن: "أمى سيدة مسنة مريضة وظروفنا صعبة لا نملك علاجها ولكن فى نهاية المطاف اضطررنا إلى الذهاب لأرخص مستشفي خاص وكان قد مر 6 ساعات علي إصابتها بالجلطة مما تسبب في تلف مكانها وأصيبت بشلل بالجانب الأيمن بالكامل، وطلبوا منا 3000 جنيه تأمين دخول وجمعنا المبلغ عن طريق الاستدانة، لكن ليس معنا ما يمكننا من الاستمرار بالمستشفى ولا نملك سوى لقمة الخبز التى نأكلها في اليوم ونحمد الله، فاليوم الواحد يتكلف 3000 جنيه في الرعاية وهى تحتاج أسبوع أقل شيء في الرعاية" .

وناشد الابن وزارة الصحة والمسئولين وأهل الخير بمساعدته فى توفير سرير لها بالرعاية وعلاجها وسداد ديون المستشفى الخاص التي تداينوا بها من الجيران والأقارب.