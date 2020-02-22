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اخبار اقتصاد اليوم .."التجارة": زيادة قدرة المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل

السبت، 22 فبراير 2020 08:37 م
اخبار اقتصاد اليوم .."التجارة": زيادة قدرة المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم السبت 22- 2- 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية على المستوى المحلى ومنها اعلان وزيرة التجارة والصناعة عن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل .. استقرار اسعار الذهب واسعار العملات ، والاسمنت . 

 

وزيرة التجارة: زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل
 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول الرقمى للاقتصاد المصرى يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة حالياً، والذى يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولى المال، وتشجيع المعاملات الإلكترونية ، وتشهد ألفترة المقبلة زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والاهتمام.

وقالت وزيرة التجارة، إن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمى والشمول المإلى والذى يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم فى خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المركز الديموغرافى 2020 برئاسة وزيرة التخطيط


الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافى برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، لمناقشة خطة المركز ومساهمته فى حل القضية السكانية.

وتنأولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار فى البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة فى مجال الصحة والتأمين الصحى والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.

 

نائب وزير الاتصالات: "رؤية مصر 2030" تستهدف بناء اقتصاد رقمى


"غادة لبيب" نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى

شاركت المهندسة "غادة لبيب" نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، فى أعمال المؤتمر السنوى الدولى السادس "سيدات شركاء النجاح: رقمنة البيئة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والذى نظمته جمعية سيدات أعمال مصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية.

 

وترأست "لبيب" جلسة "التحول الرقمى والبيئة الاقتصادية لريادة الأعمال"، مؤكدة إن تمكين المرأة وضمان حقوقها وزيادة مشاركتها الاقتصادية، يعد وأحدًا من أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأن التنمية والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة. ولذا تسعى رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق وألفرص المتسأوية لأبنائه وبناتـه. فالمرأة المصرية محور هام من محأور التنمية المستدامة وشريكًا فاعلاً فى مسيرتها، فهى نصف المجتمع حيث تشكل نحو (48.4%) من إجمإلى سكان مِصر وفقًا لأخر تعداد سكاني. وتمارس المرأة المصرية دورها التنموى فى مختلف المجالات.

 


 

الإسكان: جهاز بنى سويف الجديدة يتلقى 49 طلب تخصيص أراضٍ بمساحة 540 ألف متر

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت نحو (540 ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص ألفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الآنتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى- مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

 وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدى عليها فى العاشر من رمضان

المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتعأون مع الجهات المختصة، لإزالة التعديات الواقعة من مجهولين على قطع أراضٍ بمساحة حوإلى 800 فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

 

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة تمكنت من  استرداد الأراضى المتعدى عليها بالأحياء(٤٠- ٤١ -٤٢) غرب المدينة، حيث قامت اللجنة المنفذة بإزالة جميع مظاهر الإشغالات، ووضع لافتات تحذيرية، تُفيد بملكية المساحة المستردة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 


 

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 22-2-2020

صورة ارشيفية 

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 22-2-2020، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت ، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع ، فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى  15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

 

 

 

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 22-2-2020 أمام الجنيه المصرى
 

صورة أرشيفية 

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 22-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،

سعر الدولار اليوم

 استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.73 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.95جنيه للشراء، 20.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

 استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

 


 

أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020 فى مصر
 

صورة أرشيفية 

سجلت أسعار الذهب عالميا ومحليا ارتفاع كبير على مدار الثلاثة أيام الماضية، ليسجل الذهب عالميا أعلى مستوى له خلال 7 سنوات، ومحليا سجل الذهب حوإلى 710 جنيهات للجرام، لكنه تراجع مسجلا 705 جنيهات بسبب هبوط سعر الدولار فى مصر، الأمر الذى أوقف من وتيرة ارتفاع الأسعار.

 

أسعار الذهب اليوم:

 

عيار 18 سجل 604 جنيهات

 

عيار 21 سجل 705 جنيهات

 

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام

 

الجنيه الذهب 5640 جنيها

 

أوقية الذهب 1643 دولار


 

شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق .. 640 جنيها للطن تسليم مصنع

صورة أرشيفية 

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 22 – 2- 2020 استقرارا بالسوق محلى حيث سجل سعر الطن  640 جنيها تسليم مصنع  ويصل أقصى سعر 740 جنيها حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،وأن سعر الطن فى السوق للمستهلكين  يبدأ من 750 جنيها ويصل بحد أقصى 800 جنيه للطن.

 

وأكد  أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهر،ة إن سعر الأسمنت شهد استقرارا اليوم وسجل سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيها وحتى 740 جنيها بحد أقصى فى حين يبدأ سعر المستهلك بعد حساب تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح للتأجر ليبدأ سعر الطن من 750 حتى 800 جنيه الطن.

 

 


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