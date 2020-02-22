إيطاليا تعلن عن ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت إيطاليا عن ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.

فيما أعلنت حكومة الصين، اليوم السبت، أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما فى إقليم هوبى أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوما، مما يعنى أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشى الذى أودى بحياة المئات وانتشر خارج الصين، وذكر الموقع الإلكترونى لحكومة هوبي، بؤرة تفشى الفيروس، أن الرجل الذى أشارت إليه أسرته باسم جيانج قاد سيارته فى 24 يناير للعودة إلى منطقة شنونججيا فى شمال غرب هوبى قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التى كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى فى 20 فبراير وتأكدت إصابته بالفيروس فى اليوم التالى.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وأن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.

فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.