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إيطاليا: الضوابط ضد فيروس كورونا لم تنجح

السبت، 22 فبراير 2020 02:00 ص
إيطاليا: الضوابط ضد فيروس كورونا لم تنجح ماتيو سالفيني
ا ش ا

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 أكد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بخصوص أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا سجلت في إيطاليا، أنّه "لا أريد المزيد من الجدال أو التفكير بقوارب المهاجرين، بل أعتقد أنّ الضوابط على من يدخل ويغادر إيطاليا لم تكن كافية، من الواضح أن شيئا ما لم ينجح".
وأردف سالفيني قائلا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الايطالية /آكي/ "أنا لا ألومّ هذا أو ذاك، لكن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة على كل من يدخل الى إيطاليا على متن القارب أو بالطائرة بدءاً من الآن".
وأضاف "يجب عزل كل القادمين من بعض المناطق الحساسة لمدة 15 يومًا، على غرار ما تفعل الدول الأخرى".
 

من جانب آخر، كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد اعلنت أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة، أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الخميس، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة فى تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى فى هونج كونج و6 مرضى فى ماكاو واثنان فى تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

 


ماتيو سالفيني

ايطاليا

كورونا

المهاجرين

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