إيطاليا: الضوابط ضد فيروس كورونا لم تنجح

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أكد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بخصوص أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا سجلت في إيطاليا، أنّه "لا أريد المزيد من الجدال أو التفكير بقوارب المهاجرين، بل أعتقد أنّ الضوابط على من يدخل ويغادر إيطاليا لم تكن كافية، من الواضح أن شيئا ما لم ينجح".

وأردف سالفيني قائلا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الايطالية /آكي/ "أنا لا ألومّ هذا أو ذاك، لكن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة على كل من يدخل الى إيطاليا على متن القارب أو بالطائرة بدءاً من الآن".

وأضاف "يجب عزل كل القادمين من بعض المناطق الحساسة لمدة 15 يومًا، على غرار ما تفعل الدول الأخرى".