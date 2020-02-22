إيران "تعقم" المواصلات العامة بعد وفاة 5 بسبب كورونا واصابة 28.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من فيروس كورونا المستجد، الذى حصد حتى الآن 5 حالات، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 28 حالة.

وكانت أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الوفيات إلى 5 حالات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخصا أغلبهم في مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

📸 ضدعفونی کردن اتوبوس‌های پایتخت برای پیشگیری از کرونا

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عکس: داود قهردار - مجید خواهی pic.twitter.com/ixLqHX2WEf — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 22, 2020

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد منع زيارة الأماكن الدينية المقدسة لدى الشيعة.



المواصلات العامة

وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة شخصين في مدينة قم الدينية، من أصل 13 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4 وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.



تعقيم المواصلات

وانتاب البلدان الملاصقة لإيران حالة من الذعر خشية انتقال الفيروس، وحظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران التي يزور ملايين من مواطنيها العراق سنويا وتتدفق بضائعها على الدولة الجارة، وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر في العراق الذي يعاني من شبه انهيار في قطاعه الصحي.

ويقيم في قم عدد كبير من الطلاب للدراسة في الحوزة العلمية بينهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بينما يزور ملايين الإيرانيين العتبات المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.



هلع من كورونا فى ايران

وقرّرت وزارة الداخلية العراقية تعليق العمل بمنح تاشيرة الدخول من المنافذ الحدودية للإيرانيين. واستثني من القرار العراقيون الموجودون في إيران على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبالإضافة لإجراءات الفحص الطبي للمواطنين الوافدين، كما أعلنت الخطوط الجوية العراقية ومثلها الكويتية، بتعليق حركة المسافرين إلى إيران عبر الموانىء حتى إشعار آخر، ونصحت بعدم السفر إلى قم.