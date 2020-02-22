إصابة 22 شخصا بينهم 3 سيدات فى تصادم سيارتين بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 22 شخصا بينهم 3 سيدات بكدمات وسحجات وكسور، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر" أمام مصر النور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز بلبيس العامة للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم أمام مصر النور دائرة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا، بينهم 3 سيدات بكدمات وسحجات تم تحويل 17 منهم إلي مستشفي بلبيس العام، وقام الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير المستشفي بتحويل 3 حالات منهم إلي المستشفي الجامعي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لباقي المصابين.

فيما طلب 5 من المصابين التحويل إلى مستشفيات خاصة تابعة لجهة عملهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر بمعرفة العقيد خالد فرج، مأمور القسم، وبإشراف اللواء أحمد ذكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب والعاشر من رمضان لموقع الحادث، وجاري رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة .

ويذكر أنه لقى شخص مسن، مصرعه، فيما أصيب 3 من أفراد أسرته بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، فجر اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكى من أعلى كوبرى "سيراميكا" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري "سيراميكا" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع قائدها، وهو مُسن فى العقد السادس من العمر، وإصابة 3 من أفراد أسرته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، تلقت بلاغا بوقوع حادث أسفل كوبرى بردين العلوى دائرة مركز شرطة الزقازيق، وانتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، والمقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق نتيجة إختلال عجلة القيادة، فيما وتوجهت قوة من إدارة مرور الشرقية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وفى سياق متصل، تلقى العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطار يفيد وقوع حادث تصادم بموقف النقل، بين سيارة ودراجة بخارية دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقله لمستشفى بلبيس العام لتلقى العلاج.