إصابة 19 شخصا فى تصادم سيارتين بطريق المنصورة ـ منية النصر بالدقهلية

أصيب 19 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى على طريق المنصورة ـ منية النصر أمام قرية الطاهري التابعة لمركز منية النصر، حيث تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وكشفت المعاينة أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائقين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 19 شخصا، وتباينت الاصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية وسطحية.

وبالفحص تبين إصابة مروة نصر الهجرسي موسي 38 سنة منشية الجمال كدمة بالساق الأيسر، وثروت محمد الدسوقى 54 سنة من قرية النزل كدمة بالساق اﻻيسر، ومحمد سعد أحمد السيد 61 سنة المرسي كدمة بالظهر، وأنغام أحمد عوض 30 سنة بكدمة بالفخد الأيسر، وسامح على محمد حسن 45 سنة كدمة بالقفص الصدرى، وبثينة عيد محمد 36 سنة كدمة بالفخد الأيسر، وأحمد محمد متولى عنتر 30 سنة كدمة بالساق اليسرى، وفتحية ممدوح صالح 32 سنة المرسي كدمة بالكتف الأيمن، وعطيات محمد عبد المنعم 49 سنة كدمة بالظهر والكتف الأيمن، وشاهيناز أحمد عبده 32 سنة كدمة بالأنف واشتباه كسر بعظمة الأنف وجروح قطعية بالوجه والشفتين، وزينب العزب على العزب 60 سنة، كما أصيب كل من، شيماء محسن توكل 27 سنة، وجمعة ابراهيم أحمد 49 سنة من قرية النزل، وسارة محمد فاروق 21 سنة من قرية النزل، وطه محمد محمد 35 سنة من قرية النزل التابعة لمركز منية النصر، وأصيب بكدمة بفروة الرأس، وكدمة بالكتف الايسر، وحمدى عبد المحسن السيد 60 سنة، أصيب باشتباه كسر بالكاحل الايسر، وكدمة بالكتف الأيسر، ومنى ناجح صابر 39 سنة كدمة بالكتف الايمن والساق اليمنى، وعزة ماهر السيد أحمد 50 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالوجه ناحية يسرى، وشكرى عوض السعيد 68 سنة قرية المرسي كسر بالعضد اﻻيسر قطعى بالحاجب اﻻيمن.

تم نقلهم جميعا لمستشفي منية النصر، لتلقي العلاج، بينما تم تحويل حالة إلى مستشفي المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.