سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والتقرير الطبى يؤكد عذريتها..

إخلاء سبيل 4 أشخاص بعد اتهامهم باستدراج فتاه والتعدي جنسيا عليها بطوخ

السبت، 22 فبراير 2020 06:16 م
إخلاء سبيل 4 أشخاص بعد اتهامهم باستدراج فتاه والتعدي جنسيا عليها بطوخ مديرية أمن القليوبية - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بإخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم فتاة تبلغ من العمر 14عاما بالصف الثانى الثانوى بدائرة المركز بالتعدى الجنسى عليها.

 

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يحدث أى تعدى جنسى عليها وأنه لازلت بكرا وأقرت بالتنازل عن البلاغ هى ووالدها .

 

كما كشفت التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية أن المبلغة عذراء ولم يتم التعدى الجنسى عليها.

 

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة فى حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لإحدى المستشفيات.

 

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وأنتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدى الجنسي.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجنى عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وقاموا بالتعدى الجنسى عليها وأدلت بأوصاف الجناة وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ا.ج.م" 18 سنة طالب وتحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق

 

فى سياق آخر نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

 

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى القرية وتم ضبط المتهم وتبين أنه من قرية اشمون بمحافظة المنوفية، ولكنه يقيم بذات القرية مستأجرا شقة بها.

 

وتبين من التحريات الأولية أنه حاول التحرش بالطفلة واغتصابها إلا أنها قامت بالصراخ فتجمع الأهالى وأمسكوا به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار مصر

طوخ

اغتصاب

اخبار القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة