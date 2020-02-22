إخلاء سبيل 4 أشخاص بعد اتهامهم باستدراج فتاه والتعدي جنسيا عليها بطوخ

القليوبية- نيفين طه

قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بإخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم فتاة تبلغ من العمر 14عاما بالصف الثانى الثانوى بدائرة المركز بالتعدى الجنسى عليها.

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يحدث أى تعدى جنسى عليها وأنه لازلت بكرا وأقرت بالتنازل عن البلاغ هى ووالدها .

كما كشفت التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية أن المبلغة عذراء ولم يتم التعدى الجنسى عليها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة فى حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لإحدى المستشفيات.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وأنتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدى الجنسي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجنى عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وقاموا بالتعدى الجنسى عليها وأدلت بأوصاف الجناة وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ا.ج.م" 18 سنة طالب وتحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق

فى سياق آخر نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى القرية وتم ضبط المتهم وتبين أنه من قرية اشمون بمحافظة المنوفية، ولكنه يقيم بذات القرية مستأجرا شقة بها.

وتبين من التحريات الأولية أنه حاول التحرش بالطفلة واغتصابها إلا أنها قامت بالصراخ فتجمع الأهالى وأمسكوا به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.