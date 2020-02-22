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إحالة مسئولين بـ"محرم باخوم وجاما" للجنايات فى قضية مستخلصات مصر للطيران

السبت، 22 فبراير 2020 02:12 م
إحالة مسئولين بـ"محرم باخوم وجاما" للجنايات فى قضية مستخلصات مصر للطيران الرقابة الادارية - رشوة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أحالت النيابة العامة، مهندسا بمكتب الاستشاريين العرب محرم باخوم، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جاما للتجارة إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتلقي وتقديم رشاوي مالية.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام - مهندس بمكتب " الاستشاريون العرب، محرم باخوم، للاستشارات الهندسية "، ومدير مشروع تطوير مبنی تابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية - هنجر 7000 "، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب، وأخذ من المتهم الثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاما، مبلغ 250 الف جنيه مقابل مراجعة مستخلصات شرکته، لدى الشركة الأولى، لصرف المستحقات الثابتة بها

 

كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم المتهم الأول مبلغ 250 ألف جنيه للقيام بالعمل محل الاتهام الوارد.

 

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه تلقي بلاغ من المتهم الثاني"أ. س" - نائب رئيس مجلس إدارة شركة " جاما للمقاولات " .، بطلب وأخذ المتهم الأول "م.ع" الوهاب – مهندس استشاري لمكتب " المهندسون الاستشاريون العرب، محرم باخوم، للاستشارات الهندسية " -، لنفسه، ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ لنفسه، ولغيره، 175 الف جنيه قدمها له  المتهم الثاني ، وذلك لاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها  لدي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية،  لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة لتلك الشركة، والتي يشرف المتهم الأول على تنفيذها، في ضوء العقد المبرم بين جهة عمله، وبين شركة مصر للطيران، وقد أدى هذا المقابل، ثم طلب لنفسه ولغيره، لذات المقابل، 75 ألف جنيه أخري  وبإجرائه التحرياته السرية، أكدت صحة ما ورده من بلاغ. 

 


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