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إبراهيم العربى يهنئ البعثة الدبلوماسية لدولة اليابان فى مصر بعيدهم القومى

السبت، 22 فبراير 2020 01:46 م
إبراهيم العربى يهنئ البعثة الدبلوماسية لدولة اليابان فى مصر بعيدهم القومى المهندس إبراهيم العربى
كتبت سماح لبيب

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هنأ المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ماساكى نوكى سفير دولة اليابان فى مصر وجميع البعثة الدبلوماسية اليابانية بالعيد القومى لليابان.

 

وقال العربى، إن تحركات الرئيس السيسى حققت طفرة فى العلاقات المصرية الدولية، مضيفا أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بروابط تاريخية يظلها التعاون والاخاء، مؤكدا أن اليابان قد أسهمت بتاريخها الطويل فى إثراء التراث الإنسانى ودعمها الدائم للشعوب على مدار عقود طويلة فهى رمز للعمل والجدية والالتزام والقيم الجميلة التى تعكس ثقافة الشعب اليابانى، ومن خلال تعاملنا مع الشركات اليابانية وجدنا منهم الصدق، والولاء النادر حتى فى ظل الظروف الصعبة والأزمات التى قد مررنا بها .

 

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: "لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان فى الفترة الاخيرة بإقامة العديد من المؤتمرات واللقاءات والأحداث المشتركة بين البلدين وشهد عام 2016 طفرة حقيقية فى العلاقات الثنائية عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارته الاولى إلى اليابان والتى فتحت آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين وجاء على أسر ذلك العديد من الفعاليات الهامة، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر واليابان فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأعقبت هذه الزيارة الهامة زيارة أخرى قام بها الرئيس السيسى لليابان خلال عام 2019 للمشاركة فى فعاليات قمة مجموعة العشرين.

 

وقال العربى، إن اهتمام القيادة السياسية فى البلدين أثناء عقد قمة التيكاد الأخيرة فى مدينة يوكوهاما اليابانية أكد حرص الدولتين على توطيد العلاقات الثنائية بينهما حيث أنتجت هذه الزيارات الرئاسية الهامة لليابان نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى وصول حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار بنهاية 2019 وان ذلك يبرهن بالتأكيد على حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين 

 

ونوه رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، أن عام 2020 الجارى سوف يشهد مزيد من الفعاليات المشتركة لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والذى يخطط لعقد المؤتمر السنوى المشترك له بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا أن هذا المشروع هدية مصر للعالم والذى تعتبر اليابان من أكبر الداعمين الدوليين له.

 

كما دعا العربى، رجال الأعمال اليابانيين للتحرك بشكل فعال فى ايجاد فرص استثمارية حقيقية على أرض مصر، موضحا أن مصر أصبحت تتمتع بالاستقرار السياسى والأمنى كما أن الدولة المصرية قامت بحزمة من التعديلات الاقتصادية والتشريعية والتى تخلق فرصا استثمارية هائلة فى كافة المجالات، وذلك فى إطار سعى مصر إلى العودة لمكانتها التاريخية، فمصر الآن تركز على التقدم الذى يعتمد فى الأساس على التطور العلمى والتكنولوجى، ونظم الاتصالات الحديثة وثقافة التميز .


مجلس الاعمال المصري اليابانى

العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان

اتحاد الصناعات

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